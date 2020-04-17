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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к выводу, что курильщики больше других людей рискуют заболеть COVID-19 в тяжелой форме. Препринт исследования опубликован на портале MedRxiv.

Эту работу пока не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов.

Ученые проанализировали 12 работ других исследователей. В них были изучены 9 025 пациентов с COVID-19, 878 из которых — с тяжелыми формами заболевания и 495 — с курением в анамнезе.

Мета-анализ показал значительную связь между курением и прогрессированием COVID-19, подчеркнули ученые.

По их словам, истории болезни показали, что у курильщиков вероятность развития заболевания выше, чем у людей, которые никогда не курили.

По данным исследователей, риск развития тяжелых форм коронавируса у курильщиков вырастает в 2,25 раза.

«Врачи и специалисты в области общественного здравоохранения должны собирать данные о курении и добавлять отказ от курения в список практик, способных подавить пандемию COVID-19», — говорится в материале.

Как писал «Рамблер», ранее газета Corriere della Sera предположила, что высокий показатель летальности коронавируса в Италии, среди прочего, связан с «легочным статусом» итальянцев. Среди тяжелых больных оказалось множество курильщиков.

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