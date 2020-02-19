Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по охране здоровья во втором чтении на заседании 19 февраля.

Документ был внесён членами Совета Федерации во главе с первым зампредседателя Комитета по социальной политике Валерием Рязанским и депутатами Государственной Думы во главе с первый зампредседателя Комитета по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым.

Законопроектом предлагается дополнить действующий ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» «электронное курительное изделие», «кальян».

Документом распространяется отдельные действующие требования и ограничения к табачной продукции на их использование в образовательных, спортивных, медицинских организациях, учреждениях культуры, на транспорте, в гостиницах, предприятиях общественного питания, торговли, в помещениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, на рабочих местах, в лифтах и помещениях общественного пользования многоквартирных домов, на детских площадках.

Также законопроектом предлагается запретить розничную продажу электронных курительных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс использования таких изделий.

Предполагается, что понятие «электронное курительное изделие» будет охватывать как устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, так и устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счёт нагревания табака, что будет способствовать упорядочиванию определений и однозначному их толкованию.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан в связи с ростом популярности использования различных электронных курительных изделий и кальянов среди детей и молодежи, категорий граждан, защита которых должна быть приоритетной.

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