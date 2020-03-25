Уникальный научно-образовательный медицинский центр ядерной медицины для диагностики и лечения различных тяжелых заболеваний, планируется построить на базе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Он станет прототипом для аналогичных центров по всей России.

Центр будет построен в рамках программы синхротронных и нейтронных исследований на 2019-2027 годы, которую ранее утвердило правительство, передает «РИА Новости».

В паспорте проекта говорится о необходимости использования самых современных методов, включая методы, основанные на использовании радиоактивных изотопов, для повышения эффективности диагностики и лечения различных заболеваний.

На основе имеющейся инфраструктуры института планируется создать новейший отечественный научно-образовательный медицинский центр, проводящий диагностику и лечение с использованием ядерных технологий (протонную, ионную и лучевую терапии).

Технологии будут применяться в диагностике и лечении пациентов со злокачественными новообразованиями, болезнями системы кровообращения, нервной системы и другими недугами.