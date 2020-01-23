В Екатеринбурге один из цирковых слонов перед погрузкой для перевозки на гастроли в Санкт-Петербург вышел на дорогу, завалился в снег и искупался в сугробе. Очевидцы сняли происходящее на видео.

На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем. Когда животное встает, к нему подходят люди и пытаются поймать, сообщает телеканал «360».

Люди пытаются направить животное в нужном им направлении руками, плеткой и даже веревкой.

В цирке сообщили, что индийские слонихи — 45-летняя Карла и 50-летняя Рании — будут главными героями гастролей.

«Екатеринбургский цирк устроен так, что погрузка происходит за территорией. При выходе за пределы слоны невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей», — сообщили «Известиям» в пресс-службе цирка.

Там также отметили, что слоны захотели получить положительные эмоции перед длительным переездом, и получили их, доставив при этом много радости жителям Екатеринбурга.

16 января сообщалось, что в индийском городе Хосур в штате Тамилнад отдыхающие попытались сделать селфи с диким слоном, после чего животное чуть не затоптало туристов.