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В России может появиться программа «Земский работник культуры», аналогичная программам поддержки сельских врачей и учителей. По поручению президента Минкультуры должно определить, в каких специалистах чаще всего нуждаются клубы и дома культуры на селе, а также выяснить, ради каких льгот и преференций дипломированные специалисты будут готовы переехать из города в село, чтобы нести культуру в массы.

В глубинку поедут агитавтомобили

Необходимость отдельной программы для сельских библиотекарей и культработников в стране назрела давно. Дома культуры на селе — это не просто культурные центры, это место общения сельских жителей, своего рода «окно в мир» для деревенских жителей. Между тем состояние таких «окон» на селе два года назад было катастрофическим. Более 80 процентов из них нуждались в капитальном ремонте.

С 2017 года на ремонт и строительство новых сельских домов культуры из федерального бюджета выделено около 17 миллиардов рублей. Выполнению этой задачи также были посвящены региональные и партийные проекты, например проект «Единой России» «Культура малой родины».

102 мобильных культурных комплекса выехало в глубинку в прошлом году, свидетельствуют данные Минкультуры. Это сделало культурные мероприятия доступными для четврех миллионов россиян в населенных пунктах, где нет стационарных клубов и домов культуры. В 2017 году в 10 регионах страны было построено 40 новых домов культуры на селе, реконструировано 6 и проведен капитальный ремонт 72 уже существующих. В 2018 году масштабный проект по строительству ДК на селе охватил уже 28 регионов страны.

Как выяснилось, далеко не все здания подлежат восстановлению. Тогда было принято решение заменить некоторые дома культуры передвижными центрами. Они представляют собой автомобиль, который перевозит сцену с аппаратурой. Такая площадка пригодна для выступления художественных коллективов самых разных направлений: от театрального действия до рок-концерта. Кроме того, в таком центре благодаря Интернету могут оказываться и информационные услуги.

В основе работы передвижных площадок лежит забытый принцип советских агитбригад. «Сегодня несколько агитавтомобилей уже работают в экспериментальном режиме. Ежегодно будет закупаться более ста таких „культурных передвижек“. Их комплектация оценивается до 12 миллионов рублей. Это — самое современное концертное оборудование», — отметила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

По данным Минкультуры, в прошлом году в глубинку выехало 102 мобильных культурных комплекса, что сделало культурные мероприятия доступными для четырёх миллионов россиян в населённых пунктах, где нет стационарных клубов и домов культуры. По планам ведомства, к 2024 году в каждом из 1,8 тысячи муниципалитетов, где нет стационарного клуба, будет работать хотя бы один передвижной.

После ремонта домов культуры и запуска передвижных центров стало понятно, что стройка, реконструкция и техническое оснащение — далеко не все проблемы, которые необходимо решить, чтобы поднять сельские ДК на уровень городских. Чем сложнее оборудование, тем более высококвалифицированных специалистов оно требует для своего грамотного обслуживания.

На смену энтузиастам должны прийти профессионалы

«Директора районных домов культуры — это энтузиасты. Приходится быть и бухгалтером, и администратором, а иногда брать в руки и кисть, чтобы стены побелить. Им поклониться надо», — считает Ольга Казакова.

Но вместе с тем квалификации этих людей не всегда хватает, чтобы правильно организовать менеджмент выездных мероприятий, распространить билеты, разобраться со сложной техникой.

Работать в сфере культуры должны профессионалы, уверены в Госдуме. Депутаты профильного комитета много ездят в регионы, где видят реконструированные или новые дома культуры, но при этом отмечают, как стареют работающие там люди. Часто таких сотрудников просто некем заменить, обращает внимание глава думского Комитета по культуре Елена Ямпольская, либо рабочие места профессионалов занимают дилетанты.

Идею парламентария о создании программы «Земский работник культуры», высказанную около года назад, поддерживают не только её коллеги из Комитета по культуре, но и депутаты из других комитетов палаты.

«Задача региональных культурных учреждений — создавать условия для роста зарплат, возможности получения льгот по жилплощади… Очень важно, чтобы в сельских домах творчества работали профессионалы — это поможет закрепить людей в отдаленных населенных пунктах», — рассуждает член Комитета Госдумы по культуре Наталия Пилюс.

Культура на селе нуждается в новых энергичных кадрах, а для этого необходимо принять программу, аналогичную «Земскому доктору» и «Земскому учителю», солидарен с ней первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев.

В верхней палате парламента также отмечают необходимость распространять удачный опыт «Земского доктора» и на другие отрасли. Программа привлекла в село восемь тысяч выпускников медицинских вузов.

«А для развития творческого потенциала граждан необходимо разработать такую подпрограмму и для других специалистов», — предлагает член Комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков.

По мнению сенатора, в рамках программы необходимо привлечь на сельские территории молодых работников культуры и спорта.

В регионах ждут программу

В 2020 году идея поддержки работников культуры на селе, скорее всего, обретет облик государственной программы. По итогам Госсовета президент поручил Правительству оценить целесообразность введения программы «Земский работник культуры» по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель».

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения о целесообразности реализации программы «Земский работник культуры» по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы регионов. Доклад по исполнению поручения должен быть представлен до 1 июня 2020 года.

На первой же встрече с депутатами в качестве министра культуры, которая состоялась 18 февраля, Ольга Любимова подтвердила, что ведомство также работает над программой «Земский работник культуры». По мнению министра, очень важно, чтобы построенные в селах клубы и дома культуры не пустовали.

«Там должны работать люди. Сейчас это самая главная проблема, хотя еще не так давно казалось самым важным построить клуб», — сказала чиновник.

В ближайшее время Минкультуры должно провести тщательный анализ, чтобы четко понимать, каких специалистов нам не хватает в сельских ДК, какие преференции для них необходимо предусмотреть. Как отмечают в ведомстве, будущую программу поддерживают все субъекты.

Напомним, в рамках программ «Земский доктор» и «Земский учитель» медработники и учителя приезжают по 5-летнему контракту на работу в деревню или город с населением меньше 50 тысяч человек и получают один миллион подъемных. В ближайшие годы, как следует из поручения главы государства, такие же льготы получат сельские библиотекари, преподаватели театральных студий, хормейстеры и другие сотрудники, которые будут вести культурно-просветительскую работу на селе.

Итоги нацпроекта «Культура» за семь лет Средняя зарплата работников культуры увеличилась к 2019 году по сравнению с 2011 годом: для сотрудников муниципальных учреждений — в 3,2 раза, для региональных учреждений — в 2,6 раза, для федеральных — в 3,5 раза. Отремонтировано: 585 сельских ДК, 34 сельских театра, 220 объектов культурного наследия. Госфинансирование библиотек увеличилось с 2012 года на 77% — до 72 млрд рублей. К Интернету в 2019 году подключены около 84% библиотек (в 2012-м — 42%).

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