Дрессировщик Юрий Куклачев высказался о проблеме мата в речи жителей России. Он считает, что браниться недопустимо ни в жизни, ни на сцене.

«Эту грязь невозможно отмыть», — говорит артист.

Куклачев подчеркнул, что работники театра и кино считают мат нормальным явлением, характеризующим глубину героя. Но, по словам знаменитости, люди искусства не имеют права ругаться ни на сцене, ни на съемочных площадках.

Дрессировщик также заявил, что мат — это грех, который вредит и душе и телу человека, передает «Царьград».

«Эта грязь заполняет твои сосуды, и у тебя будет инсульт», — резюмировал Куклачев.

Ранее психологи выявили пользу мата. Например, он может быть отличным способом разрядки. Человек выпускает пар и ему становится легче.

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