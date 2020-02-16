Создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в беседе с порталом Teleprogramma.pro рассказал о размере своей пенсии.

По словам артиста, он получает "нормальную пенсию", однако ему "приходится крутиться".

«У меня пенсия 23 тысячи, плюс за Народного артиста России добавили 30 тысяч, орден недавно получил, за него тоже плюс 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия нормальная, но если бы не работал — с голоду умер бы! На бензин много денег уходит, на продукты», — отметил Куклачев.

Ранее о своих пенсиях рассказали знаменитые артисты: Лев Лещенко — что получает около 30 тысяч рублей со всеми надбавками, Евгений Петросян — «20 с лишним», Регина Дубовицкая — 16 тысяч рублей, певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.

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