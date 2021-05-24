Перед началом бизнеса, связанного с ХоРеКа, стоит продумать все этапы его становления и развития. Для полноценной работы нужно помещение, стоящее в месте постоянного людского трафика. Его нужно арендовать или приобрести, сделать ремонт и оснастить кухню всеми нужными агрегатами.

Уютный ресторан или стильное кафе, как успешный стартап

Предприниматели, желающие влиться в ряды известных рестораторов, должны учесть все нюансы бизнеса, связанного с едой. Открытию нового ресторана или кафе предшествуют действия, которые необходимы для их полноценного функционирования. Закупается в нужных количествах:

оборудование на кухню;

столовые приборы;

посуда;

рабочая одежда для поваров и официантов;

мебель;

предметы декора и аксессуары.

Важно, чтобы кухня ресторана имела новое оборудование, без которого полноценная работа невозможна. Нужна кухонная посуда, на которой повара будут делать свои шедевры.

Существуют компании, занимающиеся поставкой оборудования и оснащения кухонь ресторанов и кафе разного размера и уровня.

Если ваше заведение будет выпускать выпечку, необходимо оснастить кухню соответствующим оборудованием. Новая плита индукционная 4 х конфорочная с духовкой вполне подойдет для небольшого кафе. В духовке будут печь булочки, круассаны, другую выпечку, которую с удовольствием станут приобретать посетители. Запах ванили обязательно привлечет новых клиентов, сделает их постоянными.

Кроме кухонного оборудования в компании можно заказать:

холодильники;

морозильные витрины;

барное оборудование;

текстиль и спецодежду, многое другое.

Успех любого предприятия ХоРеКа зависит не только от квалификации специалистов, в нем работающих, но и от оснащения кухонь. Инновационные приборы для кухонных помещений выпускаются зарубежной и отечественной промышленностью. Специалисты компании проектируют новые рестораны, сдают заведения под ключ. Дизайнеры предлагают художественные решения, которые сделают ваше заведение уникальным по интерьеру. Компания поставляет кассовые боксы, прочие аппараты, необходимые в работе ресторана или кафе.

На сайте компании-поставщика можно скачать прайс-лист на все оборудование. Фирма доставляет товар собственным транспортом по Москве. И любой транспортной компанией, выбранной заказчиком, по России. Доставка до терминалов бесплатна. Возможен самовывоз своими машинами со склада в столице.