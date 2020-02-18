У российского правительства есть возможность для снижения налоговой нагрузки в стране, заявил журналистам глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин.

«Я думаю, что у правительства нового есть маневр, в том числе и в налоговом маневре, можно поискать ослабление налоговой нагрузки», — приводит его слова ТАСС во вторник, 18 февраля. При этом он отказался раскрыть свою точку зрения подробнее.

В январе Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью. По его мнению, этим инструментом может стать субсидия.

Снижение налога на доходы для граждан с низкими зарплатами имеет «очень косвенное» отношение к борьбе с бедностью. Как объяснил глава Счетной палаты, самые бедные люди часто не имеют доходов и зарплат, поэтому изменение ставки НДФЛ на их благосостояние не повлияет.