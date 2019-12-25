Решение президента России Владимира Путина создать резервные фонды в 2008 году спасло российскую экономику, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом он заявил в комментарии для проекта «РИА Новости», посвященного 20-летию Путина во главе страны.

По словам Кудрина, российский лидер (на тот момент занимающий должность премьер-министра) был единственным, кто «вопреки многим позициям» поддержал создание Стабилизационного фонда, Резервного фонда, а также Фонда национального благосостояния (ФНБ), сыгравших, по его мнению, решающую роль во время экономического кризиса 2008–2009 годов.

«В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то что мы придумали это или мы продумали это (создание фондов. — Ред.), все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — заявил Кудрин.

Он также добавил, что создание фондов «сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов».

«У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно», — подчеркнул глава Счетной палаты.

14 февраля министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Фонд национального благосостояния в 2019 году превысит отметку 7% ВВП, что позволит задействовать эти средства для реализации проекта компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ – 2».

По итогам 2018 года ФНБ увеличился на 7,6%, достигнув 43 648 000 000 рублей, пишет «Газета.ру».

Резервный фонд Российской Федерации был сформирован 1 февраля 2008 года, а с 1 января 2018 года был ликвидирован и присоединен к Фонду национального благосостояния. ФНБ является частью механизма пенсионного обеспечения граждан России на длительную перспективу. Он формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами.