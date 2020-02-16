Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, комментируя фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России, сообщил, что в 2020 году Счетная палата проведет анализ эффективности мер медпомощи больным ВИЧ-инфекцией с 2018 года.

«В этом году Счетная палата проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года», — написал он на своей странице в Twitter.

Дудь 11 февраля опубликовал на своем YouTube-канале фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». За несколько дней фильм посмотрели более 9,7 миллиона человек. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») пригласил Дудя на круглый стол о мерах по профилактике и лечению этого вируса, который пройдет в ГД в следующую пятницу.

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