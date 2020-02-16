Счетная палата России проведет исследование эффективности мер поддержки граждан с ВИЧ с 2018 года, заявил глава ведомства Алексей Кудрин в воскресенье, 16 февраля.

«Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России. Уже инфицировано более 1 млн. В 2018 году от СПИДа умерли 37 тыс. человек. В среднем по 100 человек в день. Сравните с коронавирусом. #ВИЧ пока в нашей стране — гораздо более реальная угроза», — написал Кудрин в своем Twitter.

Как сообщает «РИА Новости», 11 февраля журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал на своем YouTube-канале фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». За пять дней видео набрало почти 12 млн просмотров.

В комментарии к своему фильму Дудь написал, что многие думают, будто болезнь осталась далеко в прошлом — в 1990-х, однако это не так.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов уже пригласил журналиста на круглый стол о мерах по профилактике и лечению этого вируса. Мероприятие состоится 22 февраля.