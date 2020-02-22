Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

При этом он отметил рост внимания к проблеме лечения ВИЧ.

Все больше внимания к вопросу лечения ВИЧ. Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет все больше. https://t.co/lVe9hOeBwm — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) February 22, 2020

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным.

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