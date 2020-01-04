СПОРТ

Куда занесло: в Алматы открылся сезон зимнего дрифта

09:25 04/01/2020

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На алматинских автодромах лег снег, а значит, открылся сезон зимнего дрифта, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Козлов.

На этом автодроме не встретишь пилотов, которые ездят по прямой. Дрифтинг, или продолжительное движение в управляемом заносе, стал популярным в 1990-е. Многочисленных зрителей этот вид спорта собирает и сейчас.

Трассы, как правило, небольшие, чтобы каждый маневр гонщика был виден всем. Здесь не нужны суперкары стоимостью в несколько миллионов долларов. Главные критерии для машины – наличие заднего привода и механическая коробка передач.

«Это почти сток. На 3S-GE, атмосферный мотор 210 сил, и на механике. Из доработок у меня стоит короткая пара, равнодлинный коллектор, выхлоп», – рассказал автолюбитель Максим Брюханов.

Все технические доработки обходятся недорого. И сделать их можно на любой станции техобслуживания. А вот для профессиональных спортсменов понадобятся и серьезные вложения, и знания механики.

Карен Гукасян прошлой весной уже участвовал в чемпионате Казахстана. С дистанции сошел по техническим причинам. Теперь любые доработки делает сам, поэтому хорошо изучил машину.

«Подвес автомобиля становится гораздо взбитее, жестче управляется, более активно на руль. Датчики для того, чтобы понимать насколько мотору хорошо или плохо», – пояснил автолюбитель.

Дрифтинг, как и любой автоспорт, опасен. Пилот должен не только чувствовать автомобиль, но и знать физику. Ведь при неправильной траектории входа в поворот или неправильно рассчитанной скорости есть риск вылететь с трассы или перевернуться.

Добавим, что автодром в Алматы – единственный в Казахстане, на котором есть профессиональная дрифт-трасса.



