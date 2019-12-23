Группа российских кинематографистов представила короткометражный документальный фильм, посвященный реализации «мусорной реформы» в нашей стране. Лента рассказывает о работе первого экотехнопарка «Калуга» — и выложена на официальном Youtube-канале предприятия.

Хотя продолжительность видеоряда составляет менее 15 минут, авторам удалось вместить в этот хронометраж удивительно много. Здесь и экспресс-интервью с сотрудниками экотехнопарка, и разговор о технологиях и способах переработки отходов с гендиректором оператора экотехнопарка — компании «Профземресурс».

— Экотехнопарк «Калуга» — один из самых передовых объектов по обращению с отходами в России. Основной целью нашей деятельности является организация обращения с отходами 4-5 классов опасности — то есть теми отходами, которые образуются при ежедневной хозяйственной деятельности человека. В составе объекта есть несколько производственных комплексов, которые позволяют на высочайшем технологическом уровне организовать новую индустрию обращения с ТКО, — рассказывает глава «Профземресурса» Олег Панкратов. — Наш объект оснащен передовой системой, которая полностью автоматизирует работу объекта и передает данные о текущем состоянии и статусе каждой инженерной системы на центр управления объектом. Также благодаря системе экомониторинга в онлайн-режиме доступны данные о состоянии грунтовых вод, которые мы собираем через сеть мониторинговых скважин. Помимо этого проводится мониторинг состояния воздуха, исследуются шумы от объекта, и все это сводится в единый отчет, который доступен на сайтах центра экомониторинга «Калуги».

Видовые зарисовки самого предприятия и его живописных окрестностей сменяются интерьерами сортировочных линий, обеспечивающих самые современные технологии измельчения и сепарации отходов. Большое внимание уделено теме экологической безопасности — потому что неподдающиеся вторичной переработке отходы, которые специалисты называют «хвостами», будут утилизировать тут же, в экотехнопарке. А следить за тем, чтобы они не оказывали никакого влияния на окружающую среду, поставлены автоматические системы мониторинга, тщательно контролирующие всю работу «Калуги».

Уделено время и заботе предприятия о своем персонале — как рассказывают сотрудники, «Калуга» обеспечивает их удобным транспортом, горячей едой и даже, в случае необходимости, общежитиями. Особенно они подчеркивают достойный уровень заработной платы, выгодно выделяющий экотехнопарк на фоне многих других калужских компаний.

— Для местных жителей у нас организовано два автобуса, на которых мы добираемся домой. Те, кто живут далеко или остаются на вахту, проживают в общежитиях. На территории есть спортивные площадки, есть возможность поиграть в волейбол, в футбол, также есть тренажеры, в корпусе имеется комната с теннисным столом. У нас очень замечательно, — уверена Надежда Гыра, до экотехнопарка «Калуга» работавшая на почте. — На территории жилого городка расположены три общежития, в каждом есть комнаты, где работники могут постирать белье, его погладить, просто отдохнуть. Имеется пищеблок, где работники могут получать трехразовое бесплатное питание

Нет никакого сомнения в том, что эта лента обязательно найдет своего зрителя. Посмотреть ее будет полезно экологическим активистам, природозащитникам, людям, интересующимся новинками технологий, и конечно, всем жителям Калужской области.

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