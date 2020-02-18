СПОРТ

Кучеров принес «Тампе» победу в матче против «Колорадо»

10:44 18/02/2020

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Колорадо Эвеланш» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 4:3.

У победителей отличились Алекс Киллорн (25-я минута), Кэмерон Гонс (26), Стивен Стэмкос, а также российский форвард Никита Кучеров (64). Россиянин Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.

Кучеров в текущем сезоне набрал 73 очка (29 шайб + 44 передачи), на счету Сергачева 30 очков (9+21).

За Колорадо шайбы забрасывали Андре Бураковски (5), Натан Маккиннон (39) и россиянин Валерий Ничушкин (53). Он набрал 24 очка (12+12). Лучшим игроком матча признали Кучерова.

Добавим, что «Тампа» отпраздновала победу в 11-й раз подряд, установив рекорд клуба по этому показателю. На данный момент команда из Флориды занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков в 60 поединках.



