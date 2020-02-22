СПОРТ

Кубок легенд: сборная России в 12-й раз подряд вышла в финал турнира

22:33 22/02/2020

Сборная России вновь в финале Кубка Легенд. На традиционный московский турнир приехали главные футбольные звезды прошлого. За поединками наблюдал корреспондент «МИР 24» Артем Бартков.

В Москве грандиозный фейерверк футбольной ностальгии. Марко Матерацци, Гаиска Мендьета, Хавьер Савиола и еще десятки главных звезд спорта номер один своего времени. Они уже ветераны, но создавать футбольное шоу не разучились. На малой арене Лужников по-настоящему большой футбол. Команды России, Нидерландов, Франции, Испании, Португалии и сборная звезд. Уровень запредельный, поэтому и голов в каждом матче невероятное количество. Кубок легенд как футбольная машина времени, причем не только для болельщиков. Участники турнира в обычной жизни разбросаны по всему миру, кто-то стал тренером, кто-то завязал с футболом окончательно. И этот турнир – редкая возможность для самих игроков не просто вновь выйти на поле, но и пообщаться со старыми друзьями. «Невероятный турнир, я приезжаю сюда уже в третий раз. Жалко, конечно, что он проходит только раз в году. Ведь всегда приятно вновь сыграть со своими друзьями. Ну и мне, конечно, хочется попасть в финал. Испания при мне так высоко еще не забиралась», – поделился футболист сборной Италии Жоан Капдевила. Не получилось у испанцев и на этот раз. Сборная России их опередила. У российской команды 11 побед на Кубке легенд. Однако в этом году у нее уже нет такого подавляющего преимущества над соперниками, как раньше. Каждый матч – настоящая битва. «Мы не молодеем. Есть ребята помоложе, приезжают. С каждым годом тяжелее становится. Может быть, мы немножко успокаиваем себя, мы немножко как само собой разумеющееся это воспринимаем, поэтому тяжело настраиваться, а соперникам хочется нас обыграть, поэтому очень тяжело», – рассказал вратарь сборной России Александр Филимонов.

Тем не менее Россия в финале. Соперник – сборная звезд футбола, в составе которой есть чемпионы мира и Европы. Этот поединок пройдет в воскресенье. И совершенно точно – очень ярко.





Артем Бартков