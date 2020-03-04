Второй маленькой жительнице США предстоит операция по удалению родимого пятна в Краснодаре, сообщили 4 марта «РИА Новости» в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.

«Завтра у нас прилетает вторая пациентка из США, из Техаса, девочку зовут Деми, ей 11 месяцев. Проблема та же, что и у Луны, только меньше по площади, примерно, наполовину», — рассказал агентству исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин. Он также добавил, что после операций Луны Феннер поток иностранных пациентов в клинику увеличился в разы.

Луна Феннер родилась в марте 2019 года в американском штате Флорида. У нее диагностировали меланоцитарный невус, большое родимое пятно, которое прозвали «маской Бэтмена». В целом новорожденная была здорова, но врачи опасались, что родинка перерастет в меланому. Специалисты разошлись во мнениях: одни советовали прооперировать ребенка, когда она подрастет, другие — начать удалять пятно лазером сразу.

Узнав о заболевании Луны, врачи из российского Краснодара предложили более щадящий метод лечения. В начале октября девочка вместе с матерью, Каролиной Феннер, прилетела в Россию. Позднее Каролина заявила, что приняла правильное решение о лечении в РФ своей дочери.

В 2019 году девочке сделали первую операцию по удалению невуса из запланированных шести–восьми. В конце февраля стало известно, что Луне была сделана вторая операция на носу, в настоящее время идет процесс регенерации тканей.