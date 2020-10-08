Многие зрители начали рассуждать, кто из ребят собирается занять место Романа Капаклы и Марины Африкантовой. Очевидно, что Павел Бабич и Федор Стрелков очень хотели бы завоевать со своими девушками нишу авторитетной и образцово-показательной пары на проекте, какими были Роман Капаклы и Марина Африкантова. Кстати, молодые люди такие же спортсмены и приверженцы здорового образа жизни, как и бывший участник Роман.



Стоит напомнить, что Павел признался Екатерине Скалон в любви 6 октября 2020 года в ночном выпуске, пусть и в рамках конкурса. В то же время и Фёдор Стрелков с Анитой Кобелевой в очередной раз сообщают, что в отношениях находятся уже полгода, ненавязчиво намекая на вступление своей пары в конкурс «Человек года».



Теперь на вакантное место примерной пары Капаклы и Африкантовой негласно претендует Стрелков с Кобелевой и Бабич с Катей Скалон. Кстати, Анита во многом похожа на Марину Африкантову, которая тоже не была особо разговорчивой, а в паре Скалон и Бабича всё наоборот, Катя как раз любит поговорить, обсуждая очень многие, порой самые интимные, вещи.