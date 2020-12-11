Первым суперраспространителем коронавирусной инфекции, по некоторым источникам, стала женщина в Южной Корее: она пришла в церковь и заразила больше тысячи человек (по другим данным — более пяти тысяч), что каким-то образом удалось отследить с помощью мобильных телефонов. Об этом рассказал академик РАН Александр Горелов.

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Большинство первых случаев COVID-19, завезенных в разные страны, к вспышкам не привели. Значит ли это, что он распространяется в основном благодаря «избранным»? Сколько человек нужно заразить, чтобы считаться суперраспространителем (в иностранных СМИ таких людей называют супервыдыхателем)?

Суперраспространитель должен не просто носить в себе вирус, но и выдыхать его активнее, чем остальные. Такое случается, когда на помощь одному патогену приходит другой. Например, что ВИЧ-инфицированные, зараженные еще и герпесом, выделяют больше частиц ВИЧ.

Еще имеет значение то, что к кого-то более жидкая слюна, кто-то глубже дышит, а кто-то активнее артикулирует.

Однако, по словам Горелова, среди носителей вируса особенно опасны те, кто находится в закрытом помещении с плохой циркуляцией воздуха, не носит маску и не соблюдает дистанцию. Примером может служить общественный транспорт.

То есть зараженный коронавирусом становится суперраспространителем из-за условий, в которых он находится, а не из-за особенностей организма, считает Горелов.