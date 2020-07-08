Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов был задержан по делу о госизмене 7 июля, ему грозит до 20 лет тюрьмы. В ФСБ считают, что он передавал спецслужбе одной из стран НАТО данные, составляющие государственную тайну.

Адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что его клиенту вменяют передачу Чехии военно-технической информации о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку. По версии правоохранителей, произошло это в 2017 году, конечным получателем информации якобы были США.

Суд арестовал Сафронова на два месяца. Свою вину он не признал.

Как сообщал «Рамблер», 30-летний Сафронов стал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике в мае 2020 года. До этого он работал в «Коммерсанте» (в том числе представлял газету в президентском пуле) и «Ведомостях», писал о космической промышленности, оборонно-промышленном комплексе и военном сотрудничестве.

Сафронов пошел по стопам своего отца: полковник запаса Иван Сафронов-старший был военным обозревателем «Коммерсанта». В газету Сафронов-старший попал после обучения на инженерном факультете Военной академии имени Дзержинского, службы на Дальнем Востоке, в подмосковном Краснознаменске и работы в пресс-службе Военно-космических сил России.

Сафронов-старший погиб в марте 2007 года, упав из окна лестничной площадки в подъезде своего дома. Сразу же появилась версия о самоубийстве, но члены семьи и коллеги ее отвергли. Незадолго до смерти, 24 февраля, журналист вернулся в Москву и командировки в ОАЭ, где посетил международную выставку вооружений IDEX-2007. После возвращения он заявил коллегам, что получил подтверждения поставок российского оружия в Сирию и Иран. Он отмечал, что в случае публикации этих данных разразится международный скандал и против него возбудят дело о разглашении гостайны.

После смерти Сафронова-старшего на его место в «Коммерсанте» пригласили его сына, окончившего факультет журналистики Высшей школы экономики. После почти десяти лет работы в «Коммерсанте» он перешел в «Ведомости», причиной его увольнения называли заметку о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В «Ведомостях» он писал о гибели российских военных в Сирии, эту информацию опровергали в Минобороны.

«Ведомости» на фоне дела о госизмене обратили внимание на статью Сафронова, вышедшую 18 марта 2019 года в «Коммерсанте». В ней говорилось о контракте на поставку в Египет Су-35. В США после этого пригрозили Каиру санкциями. Неназванный источник «Ведомостей» утверждает, что из-за публикации было возбуждено административное дело в отношении «Коммерсанта». Суд вернул протокол по этому делу заявителю, а статья в итоге была удалена.

В Роскосмосе, по словам Рогозина, Сафронов не имел доступа к закрытой информации. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дело против Сафронова не связано с журналистской деятельностью.