Рэпер Канье Уэст в качестве кандидата в президенты США провел первую встречу со своими сторонниками. Он был в бронежилете с надписью «Security», с выбритым на затылке числом 2020, без маски и общался с небольшого возвышения. Публика стояла близко к нему, не соблюдая рекомендованную социальную дистанцию.

Мероприятие проходило в Южной Каролине, на нем присутствовали около 200 человек.

«Я был в стане Трампа четыре года. Демократам плевать на черных… Политики, Америка, Трамп, Байден или Канье Уэст не могут освободить нас. Единственное, что может дать нам свободу, это следование заветам, которые были даны нам ради Земли обетованной», – цитирует музыканта Mpravda.com.

Уэст попросил не считать, что его появление на политической арене – это попытка оттянуть у демократов голоса афроамериканцев. Во время своего выступления Уэст часто не стеснялся в выражениях.

По его мнению, нелегальной миграции не существует, потому что эти люди работают и поддерживают США, поэтому им нужно дать возможность быть свободными.

Потом музыкант рассказал, как его будущая жена Ким Кардашьян сообщила ему о своей беременности и как было принято решение сохранить ребенка. Он критиковал аборты, при этом выступал за их легализацию. А также предложил каждой молодой матери выплачивать по миллиону долларов, признав, что на это нет финансирования.

Закончил Уэст мероприятие просьбой к публике оценить его выступление как «очень хорошее» или «очень плохое». После пары противоположных выкриков из зала он тут же попрощался и убежал за кулисы.

В эфире радио Sputnik реальные шансы Канье Уэста в предвыборной гонке оценил директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

«Кому нужна его кандидатура – вопрос противоречивый и достаточно сложный. С одной стороны, он сам заявлял (о желании баллотироваться, – ред.), с другой стороны, заявления творческих людей нельзя воспринимать очень серьезно. То ли он сам решил, то ли с кем-то договорился. В нескольких штатах он может провести кампанию, и на этом, я думаю, все закончится. У него ни программы, ни команды, ни развернутой политической пропаганды. Ясно, что масштабной общенациональной кампании он не сможет провести. Да и мажоритарная система голосования не позволит ничего добиться ни в одном из штатов – голоса-то он какие-то может получить, но выборщика вряд ли получит. Если говорить о том, какие голоса он может оттянуть, то это черные избиратели. Думаю, в небольшом количестве. Эти потери будут, в первую очередь, ощутимы для (кандидата в президенты США от Демократической партии Джо) Байдена», – считает Юрий Рогулев.

По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты от двух ведущих партий – Республиканской и Демократической – в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден.

При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, – бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни в одном штате и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.

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