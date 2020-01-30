Группа ученых проанализировала 99 случаев заболевания новым коронавирусом и пришла к выводу, что в группе риска находятся люди старше 50 лет с хроническими заболеваниями и курильщики. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Большинство пациентов оказались связаны с уханьским оптовым рынком морепродуктов: 47 из них работали там, а двое были покупателями.

Средний возраст пациентов составил 55,5 года, 67 из них — мужчины, 32 — женщины. Половина заболевших имели хронические заболевания — сердечно-сосудистые или цереброваскулярные (40 человек), а также диабет (12 пациентов). Также у них встречались заболевания эндокринной, пищеварительной, нервной и дыхательной систем, злокачественные опухоли и ожирение.

У всех 99 пациентов диагностировали пневмонию, у 74 из них — двустороннюю. Также 82 пациента страдали от лихорадки, 81 — от кашля, 31 — от одышки.

К 25 января 31 пациент выздоровел и был выписан, 11 скончались, а все остальные все еще были в больнице. Первые две смерти — 61-летний и 69-летний мужчина без хронических заболеваний, но с длительной историей курения.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 170 человек, общее число заболевших в Китае превысило 7 700, а выздоровели уже 128 человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Индии, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

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