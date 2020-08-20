Нынешний экономический кризис может оставить без средств к существованию миллионы людей, считает известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

В ходе общения с зрителями YouTube-трансляции на канале информационного агентства «Аврора» эксперт рассказал о том, каким образом можно подготовиться к терминальной стадии глобального экономического кризиса, который должен обернуться мировой депрессией, подобной той, что была в начале 20 века в США, только на этот раз в масштабах всей планеты.

По словам эксперта, на обочине цивилизации останутся те государства и даже целые анклавы стран, которые не смогут обеспечивать себя самостоятельно в своей собственной замкнутой системе. По итогам кризиса, как отмечает Делягин, мир неизбежно расколется на множество макрорегионов, которые будут вынуждены работать исключительно со своим внутренним спросом.

Привычный образ жизни, когда люди из разных частей света используют бренды, продукцию, технические новинки и всяческие другие блага далёких иностранцев, уходит в прошлое. В этом смысле на земле наступает натуральный закат эпохи глобализации, считает эксперт. Таким образом, все уже совсем скоро начнут думать только о себе и о своём ближнем круге соседей по региону.

На передний план выйдет модель хозяйствования СССР, когда страна полностью могла обеспечить саму себя в замкнутой системе. Только такие государства и их граждане смогут обеспечить себе достойный уровень жизни в условиях полного разрушения модерновых устоев. Остальных разрастающийся кризис оставит нищими. В странах, которые не обеспечат себя сами, вполне возможен даже голод, предсказывает Делягин.

Чтобы не остаться на обочине в индивидуальном порядке и не остаться в результате кризиса нищим, эксперт рекомендует россиянам заблаговременно подготовиться к грядущим изменениям, в частности, начать изучать новые специальности, возможно, задуматься о переезде и озаботиться постоянным источником дохода, при этом минимизировав личные траты.