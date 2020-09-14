Ксения Задойнова решила высказать своё мнение по поводу того, что их пару с Александром номинировали на вылет. Девушка уверена, что их решили выгнать из-за того, что они являются сильными соперниками. Стоит напомнить, что вместе с ними номинирована пара Романа Капаклы и Марины Африкантовой, а также супруги Иванченко.



Ксюша поделилась с подписчиками своим негодованием. Девушка рассказала, что считает номинацию несправедливой, она не понимает, почему никого не остановило даже такое событие в семье супругов, как венчание. Ксюша уверена, что все просто понимают, насколько пара Задойновых сильна. По мнению участницы, сейчас их союз лупят со всех сторон, потому что в будущем, когда она будет беременна, выгнать супругов будет гораздо сложнее.



Ксюша расстроена, что на проекте переворачивают их с Сашей слова, выставляют людьми, которыми они не являются, пытаясь обвинить их во лжи и провокациях. Морально супруги настроены на то, что могут в ближайшее время оказаться за воротами. По словам Ксюши, они с Сашей не будут плакать, а спокойно соберут вещи и отправятся в Сочи.