Ксения Задойнова решила защитить своего мужа Александра от нападок и объяснить, почему он слишком редко видится со своей младшей дочерью. Со слов девушки, главной причиной того, что Саша не спешит лишний раз встретиться с ребенком, является его экс-супруга Элина Камирен. Ксения рассказала, что при каждой встрече Элина неизменно позволяет себе крайне грубое поведение по отношению к Александру, оскорбляя его и требуя выплаты алиментов.



Говоря сухим языком цифр, долги Задойнова по алиментам обеим дочерям составляют около 400 тысяч рублей. А как уверяет Камирен, эта цифра на данный момент стала еще больше, так как в 2019 году дочери не увидели от отца ни копейки. Но Ксения предлагает не судить Сашу строго, уверяя, что его любовь к детям никак не коррелирует с выплатами алиментов.



Ксюша уверена, что если бы Элина не выплескивала на Александра такое количество негатива, то все было бы по-другому. Но так как любой телефонный звонок или встреча начинается с упреков и оскорблений, то и желание Саши видеться с младшей дочерью быстро угасает. Ксения призывает бывших супругов стать мудрее и решить все недопонимания мирным путем.