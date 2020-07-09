На площадке «ССЛ» состоялся новый конфликт на почве продуктов. Так, Александр Задойнов сварил пельмени, предложил их своей супруге Ксении, но той пришлось отказаться, ведь муж недостаточно позаботился о ней, забыв взять масло.



Между супругами разразилась ссора – Ксюша объяснила, что из-за того, что она постоянно думает о неслучившемся зачатии, ее душевное состояния находится далеко от нормального. Стоит отметить, что девушку поддержал ее сосед по проекту Роман Капаклы, который сам недавно устроил конфликт из-за еды.



Напомним, несколько недель тому назад Рома сварил себе яйца, а Катя Богданова, посчитавшая еду на кухне общей, съела их. Капаклы заставил девушку восстановить справедливость – сварить ему свои яйца, но как ни искала Катя их по холодильникам, не смогла выполнить просьбу парня за отсутствием оных. Из-за съеденных яиц разгорелся настоящий скандал, и Капаклы даже обвинил девушку в воровстве.