Ксения Задойнова очень переживает за супруга, который вынужден судиться с Элиной Камирен. Девушка считает, что Элина полностью виновата в том, что впутала в судебные разбирательства две семьи.



Стоит напомнить, что Александр Задойнов борется за право общаться с дочерью Сашей, но Элина не спешит давать своё согласие на встречи отца с девочкой, а лишь настаивает на алиментах. Как считает Ксения Задойнова, Камирен хочет получать алименты, но ребёнка Саше давать не собирается, а так не получится. По словам Ксюши, сейчас вовсю идут судебные разбирательства между бывшими возлюбленными. Девушка надеется, что её супруг справится со всем, в результате чего ситуация разрешится в их пользу.



Совсем недавно долг Задойнова составлял более четырехсот тысяч рублей, и суд присудил мужчине несколько десятков часов работ. С этим Саша прекрасно справился, после чего начал переводить алименты бывшей любимой на содержание малышки. Несмотря на исправные выплаты, Элина ему во встречах с дочкой отказала. Камирен позволила Саше видеть дочь лишь в своем присутствии и не более двух часов в день. С этим Саша соглашаться не стал.