Ксения Задойнова рассказала, почему считает Ольгу Дмитренко достойной победы в конкурсе «Человек года». По её мнению, Оля является отличной матерью двоих очаровательных детей, хорошей супругой, приятным собеседником. Ей также импонирует то, как супруги Дмитренко противостоят нападкам недоброжелателей, как реагируют на мнения завистников.



В грядущее воскресенье жители проекта снова будут бороться за победу в конкурсе «Человек года». Среди них будет и победительница прошлого сезона Оля Дмитренко, а её секундантом выбрана Ксения Задойнова. Девушки в последнее время стали очень дружны. Ксюша рассказала, что поддерживает чету Дмитренко не для личной выгоды, а просто по душевному порыву. По словам Задойновой, она искренне желает победы Ольге или её супругу Дмитрию.



Ксюша призналась, что они с Рапунцель тепло относятся друг к другу, ведь это нормально, относиться к человеку так, как он относится к тебе. Возможно, у Ксюши сложилось хорошее впечатление об Ольге изначально при причине того, что она не смотрела проект раньше. Сейчас же Ксения видит перед собой заботливую маму и замечательную жену.