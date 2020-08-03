Жена Александра Задойнова Ксения заступилась за него в соцсетях.

Пост посвящается тем, кто очень активно пыхтит на мой страничке, оскорбляя моего мужа. А теперь замолчите!!!! Хочу понять у нас здесь все святые собрались? Вы что все сидите за широкой спиной мужа, который все решает и все Воросы закрывает в миг? Распинаться и оправдывать Сашу не буду. Но!!! Скажу одно, мы показываем вам проблему миллионов людей в мире, и постараемся показать как из неё можно выйти. Большенство матерей одиночек в нашей стране только потому-что не смогли простроить отношения с своими мужчинами. Не спорю есть и падонки, которые отказались от своих деток( им с этим жить). Но когда отец оббивает порог, ищет встречи с своей лялькой, а ему не дают и спекулируют встречей, то извините …. где мозг у мамы? Бывают разные жизненные ситуации, сегодня у него не получилось заплатить алименты, а через какое-то время, он ребёнку учебу полностью проплатил. Или вас бы устроило, получать стабильно копейку и довольствоваться только ею? С любым мужчиной можно договориться, повторюсь, с любым!!! Даже если у вас на него обида, что он ушёл, простите его, ведь он вам подарил прекрасный подарок, это ваш ребёнок. Просто, что бы у папы не потерялась с ребёнком связь, он должен общаться с ним всегда, когда есть желание и возможность. Тогда он знает, что у него есть кровиночка, за которую Папа в ответе. Не препятствуйте общению, как бы вас не крыло.