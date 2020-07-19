Ксения Задойнова прокомментировала задолженность мужа по алиментам.

Пока Саша Задойнов в Ярославле собирает документы для судебных разбирательств, на вопросы о долгах участника пришлось отвечать его законной супруге. Ксюша высказала свою точку зрения об этом конфликте.

«Судебные приставы прислали Саше уведомление, что он должен 600 000 рублей, но это неправда. Сейчас он поехал собирать справки, чтобы всё пересчитали. Таких денег нет, Саша платил по возможности: где-то и 30 000 закидывал, где-то и 1000 рублей. Он не жмот, даёт столько, сколько есть», – призналась девушка в беседе.

В интервью нам Элина Камирен акцентировала внимание на том, что Саша удочерил их совместную дочь, когда малышке было несколько месяцев. О причинах этого рассказала Ксюша.

«Он удочерил и Санечку, и первую дочку. Девочки рожали как матери-одиночки, возможно, для того чтобы потом взыскивать с государства деньги. Саша от детей не отказывался, он настойчиво их удочерял».

Помогать выплачивать долг по алиментам своего мужа Ксюша категорически отказывается.

«Я считаю, что это Сашины дети и его кармические долги. Мужчина отвечает за своих детей сам, и закрыть эти долги он должен сам. Его долги будут прописаны в брачном договоре. Чтобы Элина даже не думала, что он может как-то прикурить от меня, а она от него. Мы с ним семья, я ему всегда помогу, но дети – это его ответственность», – пояснила Ксения.

По-женски, уверяет участница, она может понять Элину, но осуждает её за препятствие общению девочки с отцом.

«Сашка очень скучает по ребёнку, он плачет. Я это вижу, я же с ним живу. Тут упущение Элины как женщины, не должен страдать ребёнок. Я прекрасно понимаю, что любой мужчина должен заботиться о своих детях, участвовать в жизни ребёнка, помогать финансово. Но как бы Саша ни пытался увидеться с малышкой, всегда Элина оскорбляет его, унижает. Конечно, для него любая встреча с Санечкой – это встреча с Элиной. Он надеется, что, когда дочка подрастёт, он уже сможет общаться с ней один на один», – резюмировала Задойнова.

А ты в этом конфликте на стороне Элины или Задойновых?