Ксения Задойнова поведала о том, что произошло в её жизни за прошедший год.
У нас с мужем этот год такой интересный и насыщенный, что не знаю с чего начать.
Первое: это неожиданное предложение в Новый год 😊.
Второе: беременность неудачная, которая меня подломила😢.
Третье: свадьба, которая в последний день рухнула 🤦🏼♀, из за пандемии, и была просто роспись.
Четвёртое: спонтанное решение уехать в Москву 🌃, и пойти на телепроект СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ, канал ТНТ.
Пятое: а сейчас мы с мужем идём на самый обдуманный шаг — ВЕНЧАНИЕ 🙏🏻. Мы оба понимаем, что все года шли к друг другу. Весь опыт, который нам пришлось пройти , был для того, чтобы мы ценили друг друга. Я люблю тебя мое сокровище.