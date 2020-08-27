Ксения Задойнова поведала о том, что произошло в её жизни за прошедший год.

У нас с мужем этот год такой интересный и насыщенный, что не знаю с чего начать.

Первое: это неожиданное предложение в Новый год 😊.

Второе: беременность неудачная, которая меня подломила😢.

Третье: свадьба, которая в последний день рухнула 🤦🏼‍♀, из за пандемии, и была просто роспись.

Четвёртое: спонтанное решение уехать в Москву 🌃, и пойти на телепроект СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ, канал ТНТ.

Пятое: а сейчас мы с мужем идём на самый обдуманный шаг — ВЕНЧАНИЕ 🙏🏻. Мы оба понимаем, что все года шли к друг другу. Весь опыт, который нам пришлось пройти , был для того, чтобы мы ценили друг друга. Я люблю тебя мое сокровище.