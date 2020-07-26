Ксения Задойнова поведала, что они с Александром готовятся к беременности.

Я очень долго ждала своего мужчину и знала, что встречу парня моего в доску, от которого я рожу детей и его тоже осчастливлю. Мы с Сашей готовимся к беременности, проходим обследование, чтобы у нас был здоровенькой карапузик, чтобы я не переживала в таких моментах. С каждой утратой малыша я копаюсь в себе, что со мной не так, появляется страх, и почему некоторым дети даются просто так, а мне со сложностями. Поэтому со мной будут работать психологи, репродуктологи и гематологи.