Ксения Задойнова размышляет о превратностях судьбы.

Я никогда не думала, что моя жизнь повернётся именно так.

Никогда не мечтала попасть в телек , но 📺 всегда бегал за мной .

Сначала я пела в группе , потом , снималась в кино , а теперь телепроект . Видимо это моя судьба. Судьба выйти замуж за моего мужа @zadoynov.sasha ( медийный парень ), судьба в 36 лет попасть туда , куда попасть никогда не думала. Некоторые люди ноги по колена стирают , пока дойдут к своей цели, а нужно просто жить для себя , мечтать , развиваться и правильно ставить цели. Ну что я могу сказать , жизнь интересная штука.