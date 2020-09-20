Ксения Задойнова рассказала о том, как непросто ей было подружиться со старшей дочерью Александра Анастасией.

Конечно, для Насти я сначала была какая-то чужая тётя. Папа начал тратить свою энергию не на неё, а на меня. Она ревновала, была недовольна. Когда Саша меня при ней приобнимал, менялась в лице. Для меня это был первый опыт общения с ребёнком, которому я должна была непременно попытаться понравиться, завоевать доверие.

Было непонятно, с чего же начать. Но мы нашли точки соприкосновения, подружились. Я сказала Насте, что буду для неё не мачехой, а другом, что я — та женщина, которая любит твоего папу, а папа любит меня. Сказала, что по жизни нам долго вместе идти. Я помогу, если буду нужна, а папу отбирать не буду.