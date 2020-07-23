Телеведущая обратилась к главе Следственного комитета, генпрокурору и детскому омбудсмену.

Как сообщает портал 66.ru, в своём письме Александру Бастрыкину, Игорю Краснову и Анне Кузнецовой журналистка рассказала о получении свидетельств, что в обители, в частности, избивают людей и вовлекают их в употребление наркотиков. Собчак апеллирует к собственному фильму, который она сняла во время посещения монастыря этим летом.

Ранее Ксения Собчак приехала в Среднеуральский монастырь для съёмок фильма о схиигумене Сергие, которого лишили права проповедовать из-за его видеороликов, где он отрицал пандемию коронавируса и сообщал о чипировании населения под видом вакцинации.