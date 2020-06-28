Ксения Бородина поблагодарила свою многомиллионную армию подписчиков.

Я не успела оглянуться, а вас уже 15,2 🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍌🤣 крутоооооо☺✌Я уже и не помню тот день, когда зарегистрировалась в Инстаграм, это было оооочень давно и тут у меня пролетела целая жизнь.. картинки менялись, жизнь менялась, локации менялись, но одно осталось прежним, а все такая же Бородуля, которая топит за искренность, за любовь , за семенные ценности, за правду, за жизнь, за все самое лучшее❤❤❤ Спасибо тем, кто со мной с первого дня и спасибо всем вновь прибывшим❤ я очень рада, что это страница дала мне столько возможностей, столько внимания, общения, работы, мотивации и много всего всего❤ я проживаю с вами тут свою маленькую жизнь, где мы любим, ругаемся, спорим и осознаём многие вещи 🥰 целую вас и обнимаю.