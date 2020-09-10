Ксения Бородина поблагодарила свою многомиллионную аудиторию в Инстаграм.

Только открыла глаза, а вас уже 15,5❤❤❤❤❤❤ я даже подумать не могла, выкладывая когда-то в новую сеть под названием Инстаграм , фотку Маруси совсем ещё маленькой, что это превратится в часть моей жизни. Спасибо вам большое, что поверили в меня, что остаётесь со мной эти дорогие годы. Я знаю, что у меня все живые и настоящие подписчики, всегда , когда после рекламы или гивов, вы переходите к кому, все мне рассказывают как довольны и какая у меня живая и активная аудитория🔥🔥🔥 я горжусь вами, мне всегда это очень приятно слышать. Я так и хотела, не просто количество, я хотела качество. Я вам рассказываю тут о себе, своей семье , многим делюсь, вы взамен мне подарили, очень много возможностей 🙏🏻 судя по статистике у меня 68% женщин и 32% мужчин , из них большая аудитория женщин с 25-44 лет 👌👌👌 спасибо девочки 😘😘😘 мужчинам тоже отдельное спасибо🙏🏻 буду и дальше радовать вас успехами и неудачами)))) проживать эту жизнь, я конечно не настоящей блоггер, веду страницу как умею, не так может много откровений, но зато все честно всегда ❤❤❤❤❤