Ксения Бородина благодарна своим поклонникам за доверие её вкусу в выборе одежды.

Каждый раз в опроснике, все больше вопросов про мой стиль и откуда эти штаны, а кофта, а сумка, а лоферы, в которых я была 1 сентября смели🙈🤣 спасибо вам огромное, что доверяете моему вкусу❤️😘 конечно , я прекрасно понимаю, что всегда вам хочется альтернативы , потому что брендовая Одежда кусает своими ценами, к счастью сейчас масс-Маркет всегда сделает все похожее и дешевле. Это раньше наши мамы, только по выкройке в журнале, могли позволить себе что-то похожее, а купить так вообще было нереально. Сейчас все намного проще.

Самое главное правило в выборе одежды должно звучать так: пусть лучше в гардеробе будет не так много вещей, но все из хороших натуральных материалов, они не линяют, не жмут и не натирают кожу. Это если бренд и дорого, потому что вы платите за качество. Покупать нужно только то, что долго носится и при правильном уходе даже после многочисленных стирок и чисток великолепно выглядит. Хотя и у брендов бывают исключения. Всех люблю, хорошего дня ❤️❤️❤️