Ведущую «Дома-2» Ксению Бородину многие поклонники считают настоящей иконой стиля, которая отличается утончённым и изысканным чувством вкуса. Ксюша не привыкла экономить на одежде, обуви и аксессуарах. По просьбам подписчиков девушка решилась показать всем свою гардеробную.



Бородина не скрывает, что любит дорогую одежду и украшения. Довольно много денег ведущая тратит на различные аксессуары, в особенности на сумки. Некоторые модели в её шкафу стоят примерно полмиллиона рублей. Так, совсем недавно Ксюша приобрела шикарную сумку Celine, которую хочет взять в Крым с собой на отдых.



Ксения показала подписчикам свою гардеробную, но подписала, что пока что в ней мало вещей, ведь многое уже упаковано для отпуска на Крымское побережье. Несмотря на такое «небольшое», по словам Ксении, количество вещей, поклонники отметили, что гардеробная ведущей телестройки очень напоминает модный бутик, как у настоящей голливудской знаменитости.