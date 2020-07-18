Ксения Бородина решила поговорить с поклонницами о сложностях семейной жизни.

Давно не было постов на тему отношений между мужчиной и женщиной, а Директ этим всем завален и потом моя профессия напрямую с этим связана, поэтому давайте разбираться в вопросах, которые вас так интересуют. Часто девчонки стоят перед выбором и спрашивают у меня, что делать идти на развод или сохранить брак. Мне сейчас 37 лет и я люблю своего мужа, поэтому я всегда скажу сохрани, но все зависит только от вас. Тут никто и никогда не даст вам точный ответ, ни ваша мама, ни подруга и уж точно не комментатор в Инстаграмм, как вам поступать с вашей жизнью. Просто я хочу сказать, что семейная жизнь -это не розовое облако, на котором вы будете плыть всю жизнь до конца своих дней. Брак-это как погода, все будет меняться, будут и солнечные дни и дожди проливные, будет затишье и наслаждение, будет ровно и спокойно как штиль и будет вулкан. Но если вдруг приняли такое решение и передумали, никого не слушайте и до конца боритесь за свою семью и вы никому ничем не обязаны в этой жизни, кроме себя самой!!! Ни детям, ни родителям, ни соседям, только себе, ваша жизнь и ваш все это решать. Только прошу, ничего не терпите, особенно побои, тут такой момент, когда лучше не станет. А остальное, как подсказывает вам ваша сердце, вы 2 человека, которые живете один раз! Решила уйти, тогда нос по ветру и пошла на встречу новой жизни, если тебе кажется, что время не пришло или ты любишь или решила, что это все можно пережить, тогда ни в чем никогда не сомневайтесь. Всегда рада учится вместе с вами, дать совет или просто поболтать о нашем, о женском ❤