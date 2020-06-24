Ведущая телестройки Ксения Бородина каждое лето традиционно отправляется в совместный отдых с семьей: супругой Омаром Курбановым и двумя дочерьми Марусей и Теоной. Обычно Ксюша выбирает дальние экзотические направления, но, так как в этом году выехать за пределы России им не удалось из-за карантинных ограничений, семья ограничилась путешествием в в Краснодарский край.



Так, Бородина с семейством выехала из Москвы на автомобиле. Ведущая призналась, что ранее ни разу не наматывала такой километраж в родной стране – похожие отметки были только в автомобильных путешествиях по Европе.



Ксюше очень понравилось текущее путешествие – красоты Краснодарского края буквально пленили девушку. Единственное, на что пожаловалась ведущая – недостаток музыки в плейлисте, так как во время длительной поездки все любимые треки семейство успело прослушать, после чего им пришлось переключиться на радио.