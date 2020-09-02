На днях одно популярное издание опубликовало список самых рейтинговых российских блогеров. В этом списке оказалась и Ксюша Бородина. Девушка поблагодарила за доверие и отметила, что любая услуга или товар, который она рекламирует у себя на странице, проходит проверку на качество и надёжность ей лично. Поэтому подписчики могут доверять девушке, если она что-то рекламирует, она ручается за качество.



Но очень многие подписчики осудили наряд Ксюши, который она выбрала для линейки на первое сентября. Очень короткие классические шорты были признаны хейтерами неприемлемыми для торжества, где присутствует множество детей. К тому же, большинство публикаций Бородиной всегда направлены на одобрение мамочек с детьми, которые не понимают подобных нарядов.



В ответ на разъярённые комментарии, что Ксюша могла одеться более скромно, звезда проекта «Дом-2» намекнула, что не интересуется мнением посторонних людей, которые ничего не понимают в моде. С ноткой язвительности Ксюша написала, что в следующий раз облачится в балахон, юбку в пол и платок.