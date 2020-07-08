Недавно Клавдия Безверхова вернулась на проект, чтобы построить отношения с Максимом Моргенштерном. За совсем короткое время ребята стали жить вместе в палатке, набили парные татуировки в знак своих чувств и даже решили пожениться.



Обсуждая Клаву в студии «Бородина против Бузовой», ведущая Ксения Бородина раскритиковала ее мать, экс-участницу телестройки, Наталью Кордюкову за плохое воспитание ее дочери.



Так, Бородина считает, что именно мама виновата в распущенности Клавы, ведь она сама ведет себя довольно распутно, носит откровенные вещи и постоянно меняет мужчин вокруг себя. К тому же, Кордюкова ведет себя по отношения к Безверховой не как мать, а как подруга – именно этот фактор больше других осуждала Ксюша. Зрители же не согласились с Бородиной, которая, по их мнению, просто засаживает экстравагантную участницу.