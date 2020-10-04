Ксения Бородина советует своим поклонникам навсегда забыть про жалость к себе и двигаться только вперед.

Давайте поговорим сегодня про жалость. Как перестать себя жалеть 😭😤 жалость -это якорь на вашей ноге, если вы будете ее испытывать постоянно, по отношению к себе, так и останетесь сидеть на дне! Задумайтесь: для чего человек притворяется слабым и жалким? Может быть, хочет таким образом что-то от вас получить?Если хотите помочь человеку – не говорите ему: «Ты бедненький, и мне тебя жалко».Лучше скажите: «Ты сильный, ты сможешь, ты справишься». В первом случае вы лишите его сил, во втором случае – придадите ему силы. Прекращайте рассказать как судьба к вам не справедлива и как вам не везёт! Встал с Дивана, наметил план на жизнь и пошёл вперёд, оставив жалость лежать в гордом одиночестве. Помните, что на свете немало людей, готовых, что называется, сесть вам на шею. Вот они-то как раз будут «бить на жалость», изображать из себя слабых, беспомощных, несчастных. Вам с ними не по пути точно! Вспомните о том, что у вас есть свои интересы, и поставьте их на первое место. Вы не обязаны жертвовать своими силами и своим временем ради интересов другого человека, вся проблема которого состоит лишь в том, что он не хочет сам решать свои проблемы. Помогать близким надо да и стоит, но не давайте всем сидеть у вас на шее и с помощью жалости, пользоваться вами. Мне например, тяжело общаться с людьми, которые вечно жалуются на судьбу и все плохо 24/7, это не потому что я зазнайка, а потому что это не жизнь. Привычка к самосожалениям вредит и душевному, и физическому здоровью. Если жалость к себе возникает от неверия в свои силы – значит, вам надо осознанно подойти к анализу своих достижений, побед, достоинств. Найдите свободное время, и начните записывать все то, что у вас получалось хорошо – с самого детства. Я в вас верю, все у вас получится 💪💪💪💪