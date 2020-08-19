Ведущая популярного проекта в этом году успела посетить уже несколько российских курортов. Сначала она отдыхала с семьёй в Сочи, а сейчас проводит отпуск в солнечном Крыму вместе с супругом, дочерями и другими родственниками. Ксюша показала подписчикам в своём инстаграме, в каком красивом отеле они находятся, что даже не хочется его покидать, чтобы посетить экскурсии по живописным местам Ялты.



Семья Бородиной облюбовала двухэтажный роскошный отель со своим спуском на пляж. На кадрах, выложенных ведущей в своём блоге, показаны просторные комнаты, терраса, свой бассейн и дворик в европейском стиле. Также на территории размещены шезлонги, красивое подвесное кресло, веранда отделана натуральным деревом.



Судя по кадрам, которые Ксюша выложила в сеть, вся её семья очень счастлива от такого отдыха. Бородина рассказала подписчикам, что тоже очень довольна и надеется ещё посетить много интересных мест, хотя отпуск уже скоро закончится.