Ксения Бородина призналась, что её любимая героиня — это Скарлетт О’Хара.

Скарлетт О’Хара одна из моих любимых героинь❤️ ее и любишь и ненавидишь, то ты ее понимаешь очень хорошо, то не понимаешь совсем. Я считаю что Скарлетт воплощение женщины, которой многие восхищаются, но боятся быть. Своенравной, любящей себя и жизнь. Это сильная личность с очень сложным взаимоотношением с окружающими. Где-то она стервозная женщина, которая всеми силами добивается своего, даже идя по головам. Но… И у неё есть сердце❤️ А что вы думали о ней читая книгу? Иди посмотрев фильм? Какие эмоции она у вас вызывала.