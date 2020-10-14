Ксения Бородина призывает девушек не спешить вступать в отношения и не быть слишком доступными.

Вот такой прикол скинули в группу, а мне это совсем не кажется смешным. Потому что это уже не прикол, это реалии жизни. Если девушка порядочная сейчас одинока, то ей совсем стало сложно найти себе вторую половину. У многих мужиков напрочь отбит инстинкт охотника, потому что им достаточно присесть за стол в ресторане и уже девчонки сами начинают липнуть и просится за их стол. И не надо называть меня ханжой, да это предрассудки И так далее это самая настоящая правда. Просто сейчас мы живём в таком мире, когда мужчине не требуется постоянно обороняться от врагов и догонять свою еду. Немало мужчин работает «в кресле за столом». Но ведь энергия, которая раньше предназначалась для защиты и охоты никуда не девается! И именно она заставляет мужчину проявлять активность. Я не знаю как в регионах, может там все проще, но Москва избалована этим женским вниманием и эти сопливые песенки , остаются песнями, как всем нравится страдать, на деле, все как этот парень написал. Все хотят поскорее в постель, без обязательств , а потом ещё и не напрягай в выходные. Мне просто очень жаль девушек, которые не в отношениях, сейчас действительно сложно встретить мужчину мечты. И порой женщины в этом сами виноваты, не будьте слишком доступными, тогда и мужики не будут такими наглыми. Неужели вам самим не приятно, чтобы за вами красиво ухаживали?! Зачем так быстро сдаваться!) Согласны? Расскажите как у вас со свиданиями, кто не в браке? Как с вами мужчины знакомятся? И остались ли рыцари в наше время 🤟



