В одном из последних выпусков скандального ток-шоу «Бородина против Бузовой» ведущая Ксения Бородина решила обсудить с приглашенной гостьей, экс-участницей телестройки и телебабушкой Ириной Агибаловой поведение Клавдии Безверховой.



Ксюша вместе с телебабушкой пришла к выводу, что Клава ведет себя распущенно, вольготно и неподобающе молодой девушке. Зрители же посчитали такое мнение Бородиной, а особенно Агибаловой, лицемереным.



Так, зрители прекрасно помнят поведение младшей дочери телебабушки Риты Марсо во времена ее пребывания на проекте, которое тоже было далеким от примерного. Да и за Ксюшей есть кое-какие косяки. Также, по мнению телезрителей, ведущая ведет себя нечестно, поднимая тему поведения одной Клавы, ведь достойным поведением не могут отличиться многие участники, а достается только ей.