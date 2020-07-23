Ксения Бородина высказала своё мнение о комментарии одной из своих подписчиц, которая проживает в Крыму.

Вчера увидев, что я в Сочи , одна из моих подписчиц написала, Ксения ну когда уже в Крым, очень вас ждём. И тут же другая пишет, не надо к нам в Крым приехать, он не резиновый, дышать нечем🤦‍♀ Москва тоже не резиновая и давно уже, только многие на заработках в Москве и мы стоим в пробках километровых ничего дышим как-то и второй момент, вас самих что не радует, что люди может конечно по причине пандемии, никто это факт не отрицает, но отдыхают в России и это круто. Круто для нас самих.

Я сама обожаю Турцию и поехала бы туда в этом году, но я не могу сказать, что нас тут плохо встречают или нет достойных мест и отелей. Во всей Европе хорошо развит туризм, молодцы они стараются, а вы вот такими высказываниями, сами себе все портите!

Страна должна развиваться и хорошо, если это будет за счёт туризма в том числе, Деньги не в Турцию повезут, а тут потратят в родных Пенатах. Вопрос бы с ценами решили и совсем бы хорошо стало. Сейчас подняли сильно из-за спроса и боязни, что к ним не прилетят в таких количествах больше, но так работайте над тем, чтобы люди возвращались, давайте адекватные цены, сервис и люди будут стремиться отдыхать в России❤ а вот такими сообщениями, про понаехали в Крым, вы сами себе могилу роете. Радоваться должны и я думаю адекватные люди, которые держат бизнес в Крыму или Сочи или Алтай, не важно где, всегда рады туристам и понимают, что для развития это только плюс🤓